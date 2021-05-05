شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالواحد السيد: طريقة رحيلي من الزمالك «وجعتني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عبدالواحد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن حزنه الشديد، بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي الأبيض في صيف 2014.
وقال عبدالواحد السيد، في تصريحات تلفزيونية: «طريقة خروجي من الزمالك وجعتني أوي وزعلتني بعض الشئ من المسؤولين، خاصة اني احد كباتن النادي وحصلت على 17 بطولة مع الفريق الابيض»، مضيفا :«عرضت على الادارة في ذلك الوقت إستكمال مشواري بدون مقابل، ولكن تم رفض طلبي».
وعن انضمام عصام الحضري للزمالك :«منذ اليوم الاول لانضمام الحضري للزمالك، كنت اعلم انه لن يشارك بشكل أساسي، لأنه لن يستطيع تحمل صعوبات الزمالك»، مضيفا :«هل الحضري كان يستطيع ان يتحمل اللعب دون الحصول على راتبه ثلاث سنوات؟».
وأكمل: «حسام حسن، المدير الفني وقتها للزمالك، كان يرغب في الدفع بي انا والحضري في المباريات، ولكني قلت له انا الذي سأشارك بشكل أساسي، لأن الحضري لن يستطيع تحمل الضغوطات».