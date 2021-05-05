شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالواحد السيد: طريقة رحيلي من الزمالك «وجعتني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عبدالواحد السيد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن حزنه الشديد، بسبب الطريقة التي رحل بها عن النادي الأبيض في صيف 2014.

وقال عبدالواحد السيد، في تصريحات تلفزيونية: «طريقة خروجي من الزمالك وجعتني أوي وزعلتني بعض الشئ من المسؤولين، خاصة اني احد كباتن النادي وحصلت على 17 بطولة مع الفريق الابيض»، مضيفا :«عرضت على الادارة في ذلك الوقت إستكمال مشواري بدون مقابل، ولكن تم رفض طلبي».

وعن انضمام عصام الحضري للزمالك :«منذ اليوم الاول لانضمام الحضري للزمالك، كنت اعلم انه لن يشارك بشكل أساسي، لأنه لن يستطيع تحمل صعوبات الزمالك»، مضيفا :«هل الحضري كان يستطيع ان يتحمل اللعب دون الحصول على راتبه ثلاث سنوات؟».

وأكمل: «حسام حسن، المدير الفني وقتها للزمالك، كان يرغب في الدفع بي انا والحضري في المباريات، ولكني قلت له انا الذي سأشارك بشكل أساسي، لأن الحضري لن يستطيع تحمل الضغوطات».