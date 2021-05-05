شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تسويق سعد سمير في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح التخلص من سعد سمير مدافع الفريق الأحمر في نهاية الموسم الكروي الجاري.



ومنح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر لتسويق سعد سمير في الفترة القادمة بسبب عدم قناعته ببقاء سعد سمير في خط دفاع الفريق الأحمر بعد مشاركته في المباريات الماضية وظهوره بمستوى فني ضعيف للغاية.



وحدد مدرب النادي الأهلي بديل سعد سمير في الموسم المقبل من أجل التعاقد معه، وهو محمد فتح الله كماتشو مدافع فريق غزل المحلة لتعويض رحيل مدافع الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم.