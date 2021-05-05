شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الثالث يهدد 6 لاعبين من الزمالك قبل مباراة «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم نادي الزمالك تقريرًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن اللاعبين الذين يمتلكون إنذارين ومهددون بالغياب عن مباراة القمة.

ويلتقي الزمالك الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتضمن التقرير حصول كل من أوباما وأحمد فتوح وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني وأشرف بن شرقي على إنذارين وغياب أي منهم حال الحصول على الإنذار الثالث في لقاء سموحة غدا.