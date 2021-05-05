شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب الزمالك بالبحث عن عرض لرحيل مروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب كارتيرون من إدارة الكرة بالزمالك البدء في البحث عن عرض لمروان حمدي للإستغناء عنه وعدم الحاجة إليه وصعوبة حصوله على فرصته مع الفريق خلال اللقاءات المقبلة والاعتماد بشكل أساسي على المغربي حميد أحداد في خط الهجوم ومن بعده التونسي سيف الدين الجزيري.

كان الزمالك قد تعاقد مع مروان حمدي في يناير الماضي من صفوف مصر للمقاصة في صفقة بلغت 13 مليون جنيه.

حصل مروان حمدي على فرصته مع الزمالك أكثر من مرة، لكنه لم يترك بصمة سوى في مباراة تونجيث السنغالي وتسجيل هدفين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وبخلاف ذلك لم يترك أي بصمة وتعرض لانتقادات قوية من جانب جماهير الزمالك.