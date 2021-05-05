شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين كارتيرون وإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك طلبه لإدارة ناديه بعدم تواجد مدير كرة في الوقت الحالي داخل الجهاز الفني بعدما اقترح بعض المسئولين تواجد مدير كرة قوي في الفريق لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب.

وكان طلب كارتيرون من البداية بعدم تواجد مدير كرة أو مشرف على فريق الكرة على أن تكون كافة الصلاحيات خاصة به فقط وإلى الإدارة وبدون وجود وسيط بسبب شكوى المدرب من قبل في عهد المجلس السابق.

وعلمت «المصري اليوم» أن إدارة الزمالك ترغب في تعيين مدير الكرة من أجل السيطرة على اللاعبين وتوقيع العقوبات.