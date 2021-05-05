شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يفسد حلم رونالدو بالعودة إلى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ذا صن»، أن ملاك نادي مانشستر يونايتد يسعون إلى احتواء غضب الجماهير الحمراء بعقد صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم رصد مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وذلك بعد مشاورة سولشاير، مدرب الفريق، الذي أبدى سعادته بتلك الخطوة.

التقارير تؤكد أن هداف الدوري الإنجليزي لدية رغبة هو الاخر في إتمام الصفقة واللعب في أولد ترافورد، خاصة أنه سيكون على رأس خطة جديدة تستهدف العودة إلى منصات التتويج.

وشهدت الفترة السابقة مشاورات بين إدارتي مانشستر يونايتد ويوفنتوس حول إمكانية عقد صفقة تبادلية برحيل الفرنسي بول بوجبا إلى إيطاليا مقابل عودة كرستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي.

ولم تستمر المفاوضات بين الطرفين بسبب عدم حاجة يوفنتوس إلى بوجبا فضلاً عن مطالبة سولشاير بالتعاقد مع قلب هجوم وليس لاعب جناح.

كما أن إدارة مانشستر يونايتد رأت صعوبة في محاولة ضم المهاجم الشاب هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، وذلك بسبب الصراع المستمر بين كبار الأندية على الظفر بخدماته.