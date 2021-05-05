شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس يفتح النار ضد موسيماني وينتقد الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مصطفى يونس لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، النادي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بسبب الخسارة من غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعرض للخسارة امام غزل المحلة، بهدف نظيف، في الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال يونس، في تصريحات اذاعية، إن الفرق بين مدرب واخر هو معرفة نقاط القوة لدي لاعبية ونقاط الضعف من اجل العمل عليه وتطوير اللاعب.

وأضاف نجم الاهلي السابق، أن الأهلي أكبر من موسيماني بكثير، ولا يحق تدريب القلعة الحمراء.

وتابع:«كنت اتمني ان يخرج محمود الخطيب رئيس الأهلي، يعترف باخطاء المدير الفني واللاعبين، والتي كانت السبب في الخسارة من غزل المحلة، بدلا من الخروج ببيان ضد التحكيم، وتعليق شماعة الخسارة على الحكم.

واوضح:«هناك فرق بين مدرب بيصنع لاعيبة ولاعيبة تصنع مدرب، مانول جوزية لاعيبة الأهلي هي من صنعته وليس العكس».

وواصل:«أن مانويل جوزيه فرغ الاندية من لاعبية، وان نص لاعبي الفريق كان من الاسماعيلي، بدل من خروج لاعيبه من قطاع الناشئين».