شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع في قضية نادي القرن ويزيل إحدى لافتاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجعت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز عن الإستمرار فيقضية نادي القرن التي فتحها مجلس ادارة النادي السابق بعد وضع لافتاتين على سور القلعة البيضاء تؤكد ان الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

وأزالت اللجنة إحدى اللافتاتين المعلقين على سور النادي ،ووفقا لمصدر مسئوول داخل اللجنة فإن احد المسئوولين البارزين في النادي الاهلي طلب من ابراهيم عبدالله إزالة اللافتة بغعتبار ان الاهلي هو نادي القرن وقا لما أعلنه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في وقت سابق