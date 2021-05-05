شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: كارتيرون يرفض استبعاد «ساسي» رغم رفضه تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك استبعاد فرجاني ساسي من التشكيل الاساسي رغم رفضه تمديد عقده مع القعة البيضاء،بدعوى عدم وجود بديل له داخل الفريق الكروي الاول.

وشدد المدير الفني على ان الفريق سيخسر في حالة رحيل اللاعب خصوصا ان اللجنة المؤقتة أبلغته في وقت سابق بعدم وجود سيولة مالية للتعاقد مع لاعبين سوبر في الفترة المقبلة.