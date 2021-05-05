شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزى يحقق مع 6 أندية بسبب «السوبر الأوروبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم تحقيقا رسميا مع ستة أندية من الدورى الممتاز فى محاولة تأسيس دورى السوبر الأوروبى، حيث كان مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتى وتشيلسى وتوتنهام هوتسبير وأرسنال ضمن 12 ناديا أوروبيا بارزا بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاولت إطلاق دورى السوبر الجديد.

وبعد 48 ساعة من الاحتجاجات والانتقادات، والتى لاتزال مستمرة فى التأثير على كرة القدم الإنجليزية، انسحبت أندية الدورى الممتاز من المشروع الأسبوع الماضى.

وأكدت شبكة سكاى سبورتس أن الاتحاد الإنجليزى بدأ تحقيقًا رسميًا حول موضوع دورى السوبر الأوروبى ومشاركة أندية الدورى الإنجليزى الستة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزى «بدأنا تحقيقا رسميا بشأن مشروع دورى السوبر الأوروبى ومشاركة الأندية الإنجليزية الستة».

وأضاف متحدث الاتحاد الإنجليزى: «طلبنا من كل الأندية رسميا تقديم كل المعلومات الممكنة بشأن مشاركتها بمجرد حصولنا على المعلومات المطلوبة سنبحث الخطوات المناسبة التى يتعين اتخاذها. من الواضح أن ما حدث لم يكن مقبولا وكان من الممكن أن يتسبب فى ضرر كبير للأندية فى جميع مستويات كرة القدم الإنجليزية».

وقالت رابطة الدورى الممتاز أيضا إنها فتحت تحقيقا بشأن الأندية الستة، وأضافت فى بيان: «نحن عازمون على الوصول إلى حقيقة ما حدث ومحاسبة هذه الأندية على قراراتها وأفعالها».

وأضافت الرابطة أنها تراجع لوائحها لمنع أى محاولة مستقبلية لتأسيس أى بطولة انفصالية.

وتابعت الرابطة: «فى هذا الإطار سيتم وضع ميثاق جديد لملاك الأندية وسيطلب منهم جميعا التوقيع عليه والالتزام بالمبادئ الأساسية للدورى الممتاز.. أى خرق لهذا الميثاق ستقابله عقوبات كبيرة».