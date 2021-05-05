شكرا لقرائتكم خبر عن «هنرى» يكشف تفاصيل عرض بيع «أرسنال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نجم منتخب فرنسا السابق تييرى هنرى، أسطورة أرسنال، عن وجود عرض فعلى للاستحواذ على ملكية النادى الإنجليزى.

وواجه ملاك الجانرز انتقادات حادة واحتجاجات من جانب جماهير النادى عقب الكشف عن مشاركتهم فى المحاولة الفاشلة لتأسيس دورى السوبر الأوروبى.

وقال هنرى إن دانييل إيك، الرئيس التنفيذى ومؤسس سبوتيفاى، اتصل بعائلة ستان كرونكى الأمريكية المالكة لأرسنال من أجل تقديم عرض لشراء النادى المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز، مشيرا إلى أن صفقة الاستحواذ قد تستغرق وقتا طويلا.

وأكد إيك، الأسبوع الماضى، أنه جمع الأموال اللازمة لشراء أرسنال الذى تقدر قيمته بـ 2.8 مليار دولار طبقا لفوربس.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن لاعبين كبارا سابقين فى أرسنال، ومن بينهم هنرى ودينيس بركامب وباتريك فييرا، يدعمون عرض إيك، لكن ملاك أرسنال الحاليين نفوا رغبتهم فى بيع النادى.

وأصدر كرونكى ونجله جون، مدير النادى، بيانا مشتركا ردا على اهتمام إيك وقالا إنهما «ملتزمان بنسبة 100% مع أرسنال» ولا يرغبان فى بيع حصة فى النادى.

وأبلغ هنرى سكاى سبورتس: «اتصل (إيك) بالفعل (بعائلة كرونكى) وقال بنفسه إنه جمع الأموال للتأكد من قدرته على تقديم عرض جيد».

وأوضح: «إنهم الآن بحاجة إلى الاستماع. يرغب كثير من الناس فى رحيل المالك. نحاول تقديم حل يشمل الجماهير واستعادة هوية النادى».

وأضاف: «الشىء الوحيد الذى أريد تأكيده هو أن دانييل لن يبتعد، وسيكون هناك فى انتظار معرفة ما إذا كانوا يريدون البيع».

وأردف قائلا: «سيستغرق ذلك وقتا طويلا، فنحن نعرف ما نريد فعله، لكن أولا وقبل كل شىء نحتاج إلى التأكد من قدرتنا على الاستحواذ على النادى إذا كانوا يستمعون».

ورفضت سبوتيفاى التعقيب على استنتاجات هنرى، بينما لم يرد أرسنال بعد على طلب للتعقيب عبر البريد الإلكترونى.

وكان أرسنال ضمن 6 أندية إنجليزية وافقت على الانضمام لمشروع دورى السوبر الأوروبى قبل انسحابها فى خضم عاصفة من الانتقادات من الجماهير واللاعبين والحكومة البريطانية.

ويحتل أرسنال المركز التاسع فى الدورى الإنجليزى وبلغ قبل نهائى الدورى الأوروبى.