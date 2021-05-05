شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد «بودابست» من استضافة كأس «بيلى جين كينج» للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعدت العاصمة المجرية بودابست من استضافة نهائيات كأس بيلى جين كينج للتنس لفرق السيدات بعد إنهاء العقد بينها والاتحاد الدولى للتنس.

وأكد مصدر فى الاتحاد الدولى للتنس لرويترز أن البطولة التى كانت تعرف سلفا باسم كأس الاتحاد تبحث عن مقر جديد.

يأتى ذلك بعدما قال المنظمون فى بودابست إنهم لا يستطيعون تنظيم البطولة فى ظل استمرار مخاوف تفشى العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقالت المصدر إن الاتحاد الدولى للتنس شعر بالدهشة عندما تلقى خطابا من الاتحاد المجرى للتنس فى 22 إبريل الماضى أكد فيه الأخير عدم إمكانية المضى قدما فى تنظيم الحدث.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة 12 منتخبا ما بين 13 و18 إبريل الماضى فى بودابست لكنها تأجلت بسبب قيود احتواء فيروس كورونا فى المجر.

وأبلغ الاتحاد الدولى للتنس الدول المشاركة فى البطولة الأحد الماضى باستبعاد بودابست من الاستضافة.

على جانب آخر، أكد وزير التعليم والرياضة الفرنسى، جان ميشيل بلانكر، أن النسخة المقبلة من بطولة رولان جاروس للتنس، التى ستنطلق يوم 30 مايو الجارى، ستحظى بحضور عدد محدود من الجماهير فى المدرجات، لكنه أكبر من العام الماضى، رغم استمرار وباء كورونا. ووفقا للوائح خفض القيود من قبل الحكومة، ستتيح البطولة المقامة على الملاعب الترابية، إمكانية حضور ألف شخص من الجمهور فى كل ملعب بالبطولة، بحسب ما نشره التليفزيون الفرنسى.

وسمحت السلطات خلال نسخة 2020 التى توج بها الإسبانى رافائيل نادال، بحضور ألف شخص فى المجمل لجميع مباريات البطولة.

وأكد بلانكر أن حضور الجمهور قد يزداد فى المرحلة النهائية من البطولة، حيث ينتظر أن تشهد البلاد مرحلة جديدة من خفض القيود يوم 9 يونيو المقبل، مع بدء مباريات دور الثمانية، مشيرا إلى إمكانية حضور 5 آلاف شخص بحد أقصى فى كل ملعب.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تخضع، حسب تطور الوضع الصحى فى البلاد، حيث تم تسجيل متوسط 25 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، إضافة لـ 300 حالة وفاة بالوباء.