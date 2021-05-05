شكرا لقرائتكم خبر عن البلجيكي بروس مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم عن الوصول إلى اتفاق مع المدرب البلجيكي هوجو بروس من أجل تولي المسئولية الفنية للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان قد تمت إقالة موليفي نتسيكي، المدير الفني السابق، بعدما فشل في قيادة منتخب البافانا بافانا إلى بلوف نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعدما تلقى هزيمة مفاجئة من المنتخب السوداني بهدفين دون رد.

ويمتلك هوجو بروس خبرات طويلة مع القارة السمراء حيث سبق له قيادة أندية عربية مثل شبيبة الجزائر كما قاد منتخب الكاميرون للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2017 بعدما تغلب على مصر في المباراة النهائية.

وفتح مسئولي جنوب أفريقيا خطوط اتصال مع عدد من المرشحين كان أبرزهم بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، ولكنه فضل الاستمرار في مهمته.