شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. قلة النوم تؤثر بالسلب على أداء الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلة النوم والأرق تؤثر بالسلب على حياة الإنسان اليومية، وحالته المزاجية، كما تؤثر على الرياضيين الذين يحتجون لبذل جهد مضاعف عن غيرهم، الأمر الذى يتطلب حصولهم على القدر الكاف من النوم حتى يتمكنون من ممارسة الرياضة بالشكل الأمثل.

قلة النوم

فقدان ساعات قليلة من النوم يمكن أن يغير أداءك الرياضى، وأن أكبر ضرر في فقدان النوم يكون للأشخاص في رياضات التحمل مثل: الجرى أو ركوب الدراجات، ويرجع ذلك أساساً إلى أن قلة النوم تقلل من الدافع، أو الحافز وهو محرك رئيسي في الحفاظ على الأداء في رياضات التحمل.

قلة النوم تقضى على الحافز لدى الرياضيون الذى يساعدهم على المضي قدمًا حتى النهاية، وكلما قل نومك، قل احتمال استدعائك لهذا الدافع عندما تحتاج إليه، وفقدان النوم لم يساعد أي شخص أبدًا، لكنه يؤثر على رياضات التحمل أكثر من الرياضة المحدودة المدة".

فقدان النوم يعيق قدرتك الرياضية، فمن الجيد الحصول على قسط إضافي من النوم لتحسين أدائك الرياضي، وفي إحدى الدراسات، درس الباحثون أنماط النوم عند اللاعبين في فريق كرة السلة للرجال بجامعة ستانفورد وأفادوا أنه عندما عزز اللاعبون نومهم من معدل أقل من 7 ساعات في الليلة إلى 8.5 ساعات خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 أسابيع ، تحسن أدائهم قاموا بخفض أوقات الركض من 16.2 ثانية إلى 15.5 ، وتحسنت نسبة رميهم بنسبة 9٪ ، وتحسنت نسبة النقاط الثلاث لديهم بنسبة 6٪ وتحسنت الحالة المزاجية ووقت رد الفعل أيضا على مدى الفترة وتقليل التعب.

وتوصي مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية بمواعيد النوم هذه لكل عمر:

-الأطفال في سن المدرسة - من 9 إلى 11 ساعة.

-المراهقون - من 8 إلى 10 ساعات.

-البالغين من 7 إلى 9 ساعات.