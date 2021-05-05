شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان مدحت فقوسة بعد ظهر غدٍ الخميس ودفنه بمقابر الأسرة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف مدحت فقوسة، ابن الراحل مدحت فقوسة، نجم النادى المصرى الأسبق والمدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى الفائزة بمونديال العالم العسكرى عام 1993، أن موعد تشييع جثمان والده سيكون بعد صلاة ظهر غدٍ الخميس، ودفنه فى مقابر الأسرة فى بورسعيد.

وكتب شريف فقوسة، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله على كل شيء.. توفى إلى رحمة الله تعالى والدى وحبيبى الكابتن مدحت فقوسه ، الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر بمدافن الأسرة ببورسعيد".





وغادر عالمنا، اليوم الأربعاء، الكابتن مدحت فقوسة، نجم النادى المصرى الأسبق وقائد المنتخب العسكرى الحاصل على مونديال العالم العسكرى فى المغرب عام 1993، بعد صراع مع المرض.

ويعد مدحت فقوسة نجم النادى المصرى أحد أبرز المواهب الكروية فى الكرة المصرية والذى حققت على يديه مصر أول بطولة كأس العالم لكرة القدم العسكرية عام 1993، نشأ فقوسة بين أسرة كروية خدمت النادى المصرى فترة طويلة من الزمن، وكان جده ثالث رئيس للمصرى فى تاريخه فى عام 1920، ولعب فقوسة للنادى المصرى ونادى الطيران والنادى الأهلي.

ولد مدحت السيد فقوسة فى مدينة بورسعيد فى أول أبريل 1946، وأحب كرة القدم منذ نعومة أظافره ولعبها مع أقرانه فى شوارع بورسعيد وعلى شاطئها، ويعود الفضل فى حبه للكرة إلى الأب الذى كان يلعب كرة القدم بالنادى المصرى وحصل على الكأس السلطانى موسم 33/1934.