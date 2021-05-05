شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن..محمد صلاح: فراخ مشوية و مكرونة بشاميل و كفتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع محمد صلاح نجم نادى الزمالك السابق و الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "فراخ مشوية و مكرونة بشاميل و كفتة".

ويعد محمد صلاح من أحد المهتمين بالأنظمة الغذائية و المحافظة على الوزن و لذلك يتبع أنظمة صحية فى رمضان وفى أسلوب حياته بصفة عامة .

ويحرص دائما صلاح على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس و عادات رمضانية دينية وإجتماعية مع الأقارب و الأصدقاء ، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص صلاح فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأبناؤه مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .