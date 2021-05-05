شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُحدد موعد وحكام مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيري في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام مباراة بيرايمدز وأنيمبا وفقا للخطاب في السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة الحكم، فيكتور جوميز ويعاونه المساعد الأول زاكيلي سويزا، وألسينكوسي نودجيني المساعد الثاني، والحكم الرابع ثاندو نزاندينكا.

ويراقب اللقاء جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام عصام شرف الدين من ليبيا، والمنسق العام كيلي أثانثي من رواندا، والمنسق الأمني ندوا كريستين زي من نيجيريا، والمنسق الإعلامي الزميلة إيناس مظهر من مصر.

والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز، وحققت الفرق المصرية الفوز فى 8، و الخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.