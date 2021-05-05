شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُحدد موعد وحكام مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز وأنيمبا النيجيري في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويدير المباراة طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة الحكم، فيكتور جوميز ويعاونه المساعد الأول زاكيلي سويزا، وألسينكوسي نودجيني المساعد الثاني، والحكم الرابع ثاندو نزاندينكا.
ويراقب اللقاء جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام عصام شرف الدين من ليبيا، والمنسق العام كيلي أثانثي من رواندا، والمنسق الأمني ندوا كريستين زي من نيجيريا، والمنسق الإعلامي الزميلة إيناس مظهر من مصر.
ألتقى الزمالك مع انيمبا النيجيرى مرتان، فى دورى ابطال افريقيا نسخة 2015، بالجولة الأولى لدور المجموعات، وحقق الفريق الأبيض الفوزعلى المنافس على ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد سجله باسم مرسى،كما تكرر السيناريو مرة أخرى فى المباراة التى أقيمت 15 أغسطس من نفس العام بهدف باسم مرسى أيضا.
الأهلى
في 2005 ألتقى الاهلى مع نادي إنيمبا فى دورى الابطال ، وكان اللقاء في دوري المجموعات وفي نيجيريا، حقق الأهلي الفوز بهدف لعماد متعب، وفي العودة فاز الأهلي 2/1، كما التقى الفريقان عام 2008، بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا مباراة الذهاب انتهت بالتعادل سلبيا، و العودة فاز الاحمر بهدف .
الإسماعيلى
دوري أبطال إفريقيا عام 2003، 4 مواجهات جمعت الإسماعيلي وانيمبا، فالتقى الفريقان مواجهتين في دور المجموعات، ومباراتين في نهائي البطولة، فاز الدراويش فى مواجهتين 6\1، و1\0 ، وفاز انيمبا 4\2 ، و2\0.
سموحة
انتهت المباراة التى جمعت سموحة مع أنيمبا النيجيري بفوز الاخير 1- صفر، في ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا عام 2015، فى لقاء العودة تغلب الفريق السكندرى بهدفين دون رد ، ونجح فى التأهل لأول مرة لدور الستة عشر بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم