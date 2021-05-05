شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. أحمد الشيخ يقود المنتخب لفوز قاتل على الجزائر بكأس العالم العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف أحمد الشيخ لاعب بيراميدز، مع المنتخب العسكرى في شباك منتخب الجزائر في الوقت القاتل، ليمنح المنتخب بطاقة العبور لنصف النهائي.

وتمكن منتخب مصر العسكرى بفضل هدف أحمد الشيخ من هزيمة منتخب الجزائر فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم العسكرى بعد تحقيق فوز قاتل.

وتمكن أحمد الشيخ من تسجيل هدف قاتل بعدما أرسل كرة من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية البعيدة ليذبح منتخب الجزائر.