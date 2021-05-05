7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يرفض معاقبة شيكابالا بسبب "الدورى مفصلينه" ، سيد عبد الحفيظ يخضع للتحقيق فى اتحاد الكرة غدا .

سيد عبد الحفيظ يخضع للتحقيق فى اتحاد الكرة غدا

يخضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى للتحقيق فى الواحدة ظهر غد الخميس بمقر اتحاد الكرة، لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلى ضمن مسابقة الدورى.

اتحاد الكرة يرفض معاقبة شيكابالا بسبب "الدورى مفصلينه"

رفض مسئولو اتحاد الكرة معاقبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعدما ظهر فى فيديو عقب لقاء بيراميدز بالدورى وهو يعلق قائلا: "الدورى مفصلينه"، خلال خروج الفريقين من أرضية ملعب المباراة.

كارتيرون يفاضل بين حازم إمام والمثلوثي لمواجهة سموحة غدا

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من حمزة المثلوثي وحازم امام لمشاركة أحدهما في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك وسموحة والمقرر لها غدا في التاسعة والنصف مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

اتحاد الكرة: ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب للقمة ونتمسك بقرار الاستعانة بالمصريين