7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يرفض معاقبة شيكابالا بسبب "الدورى مفصلينه" ، سيد عبد الحفيظ يخضع للتحقيق فى اتحاد الكرة غدا .
سيد عبد الحفيظ يخضع للتحقيق فى اتحاد الكرة غدا
يخضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى للتحقيق فى الواحدة ظهر غد الخميس بمقر اتحاد الكرة، لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلى ضمن مسابقة الدورى.
اتحاد الكرة يرفض معاقبة شيكابالا بسبب "الدورى مفصلينه"
رفض مسئولو اتحاد الكرة معاقبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بعدما ظهر فى فيديو عقب لقاء بيراميدز بالدورى وهو يعلق قائلا: "الدورى مفصلينه"، خلال خروج الفريقين من أرضية ملعب المباراة.
كارتيرون يفاضل بين حازم إمام والمثلوثي لمواجهة سموحة غدا
يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من حمزة المثلوثي وحازم امام لمشاركة أحدهما في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك وسموحة والمقرر لها غدا في التاسعة والنصف مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.
اتحاد الكرة: ضيق الوقت يمنع استقدام حكام أجانب للقمة ونتمسك بقرار الاستعانة بالمصريين
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك اتصالات تمت مع مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة تم خلالها التأكيد علي رفض استقدام حكام أجانب لمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها 10 مايو .
إصابة جنش بـ"مزق" قدره 2 سم فى الظهر ويغيب عن الزمالك بالقمة
كشفت الفحوصات الطبية إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الزمالك، بمزق قدره 2 سم في الظهر، وهو ما تسبب في غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة، فى الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
عبد الشافي يغيب عن الزمالك أمام سموحة رغم شفائه من كورونا
لن يلحق محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك، بمباراة سموحة رغم شفائه من فيروس كورونا نظرا لغيابه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، وعودته قبل مواجهة الفريق السكندري بـ 48 ساعة فقط، وبالتالي لن يكون وصل للجاهزية المطلوبة للتواجد في قائمة اللقاء.
موسيمانى يضطر لتغيير طريقة لعب الأهلى بعد تراجع النتائج
استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تغيير طريقة لعب الفريق الأحمر خلال المباريات القادمة بدءا من مباراة الاتحاد السكندرى غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة وآخرها التعادل مع الجونة ثم الخسارة من غزل المحلة.