شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتدرب فى نهار رمضان ويغادر للقاهرة استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى المدير الفنى لسموحة خوض الفريق التدريبات فى الرابعة عصرا اليوم والتجمع عقب الفطار مباشرة والسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق يضم 20 لاعب استعدادا لمباراة الزمالك.

ومن المتوقع دخول اللاعب محمد محسن ليلة تشكيلة الفريق السكندرى ، بديلا لحمص والذى يغيب عن المباراة للإيقاف والإنذار الثالث.

ووضح على لاعبى سموحة الاصرار والتركيز خلال التدريبات وهناك حالة من الاستنفار والرغبة فى تحقيق النتائج الإيجابية والاستمرار فىها بعد بالفوز على الأهلى و التعادل مع الإتحاد السكندرى .

طالب أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اللاعبين خلال التدريب المسائى بالحفاظ على رقمه في الدوري بأنه الفريق الوحيد الذى نال هزيمة وحيدة خلال مشواره بالدورى، بعد سقوط الأهلى والزمالك وبيراميدز أكثر من مباراة.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من صعوبة لقاء الزمالك، مؤكدا أن المنافسة على الدورى اشتعلت بين قطبى الدورى، ولذلك سيحاول الأبيض تحقيق الفوز، مشيرا إلى أنه لن يدافع أمام الزمالك ولأن نكون فى موقف رد الفعل.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بمواصلة الكرة الهجومية، وخطف هدف مبكر لإرباك الزمالك، وتضييق المساحات على لاعبى الزمالك والرقابة اللصيقة لمفاتيح لاعبي خط الوسط الأبيض.