شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. يارا شحاتة لاعبة اليد تقدم طريقة عمل الدجاج بالليمون و الكريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

يارا شحاتة لاعبة كرة اليد فى نادى الزمالك تقدم طريقة عمل الدجاج بالليمون و الكريمة فى الوصفة التالية:

المقادير

صدور دجاج مكعبات

ملعقة صغيرة زبدة

2 كوب كريمة لباني

عصير ليمون

مكعب مرقة

بقدونس مفروم

2 فص ثوم مهروس

مشروم

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

تشويح مكعبات الدجاج في الزبدة حتى تاخذ اللون الذهبي وتتبل بالملح والفلفل الاسود

إضافة المشروم مع التقليب ثم يضاف مكعب مرقة حتى يذوب

إضافة الثوم ثم تضاف الكريمة وتترك لتمتزج المكونات