شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد حارس مرمي الزمالك الأساسي في المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد تولي محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، حراسة عرين فريقه في المباريات المقبلة، بما فيها لقاء القمة أمام الأهلي مساء الاثنين المقبل، في ظل إصابة محمود عبد الرحيم جنش فى الظهر وكذلك عدم شفاء محمد أبو جبل من الإصابة بفيروس كورونا حتي الآن.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على توجيه رسالة تحفيز لعواد عقب مباراة بيراميدز بالإشادة بمستواه الفني ورفضه تحميله مسئولية هدف عبد الله السعيد، مشددا على تألق الحارس في نهاية المباراة وإنقاذه فرصة محققة لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة.

وتولى عواد حراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز، ولم يجلس جنش على مقاعد البدلاء إلا بعدما خضع لإختبار طبى للتأكد من إمكانية الاستعانة به فى أى وقت أثناء سير اللقاء.

وأصبح محمد عواد، المرشح الأول لحراسة عرين الزمالك فى مواجهة سموحة بالمباراة المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

محمد عواد ظهر بمستوى جيد خلال مواجهة بيراميدز، ما دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للإشادة بمستوى الحارس الذى ابتعد عن المشاركة فترة طويلة، إلا أنه قدم مستوى جيدا مع أول فرصة يحصل عليها.

وأكد كارتيرون أن فرص محمد عواد فى الاستمرار بحراسة مرمى الفريق فى مواجهة سموحة كبيرة، خاصة فى ظل غياب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا، وعدم جاهزية محمود عبد الرحيم جنش الذى يعانى من ألام أسفل الظهر، بخلاف أحقية عواد فى الحصول على فرصة كاملة.