شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يخضع لمسحة جديدة اليوم استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك لمسحة طبية جديدة اليوم للكشف عن فيروس كورونا، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

ومن المنتظر ان تظهر نتيجة المسحة غدا، ولكن تظل مشاركته في مباراة الزمالك وسموحة صعبة في ظل عدم خوضه تدريبات مع الفريق لما يقرب من أسبوع بعد اصابته بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من حمزة المثلوثي وحازم امام لمشاركة احدهما في التشكيل الأساسي لمباراة الزمالك وسموحة والمقرر لها غدا في التاسعة والنصف مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري.

ويرغب كارتيرون في إعادة حازم امام لمركزه الأساسي في ظل مشاركة المثلوثي في المباراتين الأخيرتين للزمالك وعدم تقديم الظهير التونسي مستوي مميز ، في المقابل فان المدير الفني الفرنسي يخشي من تأثر الفريق بكثرة التغييرات في التشكيل خاصة ان الزمالك يعاني من عدد من الإصابات تتسبب في المشاركة بتشكيل مختلف كل مباراة.

ويخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك لاختبار طبي اليوم علي هامش المران الجماعي الذي سيقام مساء اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها غدا في الجولة الـ 20 للدورى.

ويعاني عبد الله جمعة من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري والتي تعادل فيها الزمالك 1 / 1 ، وسيتحدد إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها في مباراة سموحة عقب مران اليوم والذي سيتم خلاله اختيار قائمة المباراة .