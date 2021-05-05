شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن 4 مباريات مثيرة فى الجولة 20 من الايجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز حيث تقام أربعة لقاءات تجمع الاسماعيلى مع الجونة وأسوان مع المصرى البورسعيدى وسيراميكا مع المقاولون العرب وأخيراً مصر المقاصة مع طلائع الجيش، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه المباريات.

س: متى تقام مباريات اليوم فى الدوري ؟

ج: تقام المباريات الاربعة الليلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء طبقاً لمواعيد المباريات فى شهر رمضان الكريم.

س: ماموقف الاسماعيلى والجونة فى الدوري قبل لقاء الليلة ؟

ج: يحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

س: ماموقف أسوان والمصرى فى جدول الدوري قبل لقاء الليلة ؟

ج: يحتل أسوان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

س: ماموقف سيراميكا والمقاولون العرب فى جدول الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً

س: ماموقف المقاصة والطلائع فى جدول الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: يحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

س: ماهى القنوات الناقلة لمباريات الدوري الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.