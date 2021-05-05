شكرا لقرائتكم خبر عن بانون وأيمن جاهزان لتدعيم قائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف جاهزان لاعبي الفريق الأحمر لتدعيم قائمة فريقهما في مباراته ضد الاتحاد السكندري غدا الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري العام.

قال المصدر أن بانون وأيمن أشرف سيكونا جاهزين للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة الغد أمام زعيم الثغر ولكن قرار انضمامهما لقائمة الفريق يتحدد وفقا لرؤية الجهاز الفني، لكن من الناحية الطبية فإن اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ويعاني بدر بانون من إجهاد عام تسبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات طوال الفترة الماضية، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

وأدى بانون تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، وكذلك تدريبات منفردة في «الجيم»، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإجهاد العضلي.

بينما اشتكى أيمن أشرف من الإصابة بخشونة في الركبة وأدى برنامجا تأهيليا وبات جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي.