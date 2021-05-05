شكرا لقرائتكم خبر عن مستند.. النجوم يخاطب اتحاد الكرة لخصم ثلاثة نقاط جديدة من الإسماعيلى رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجدى المتناوى المستشار القانونى لنادى النجوم خطاباً لاتحاد الكرة يطالب خلاله بخصم ثلاثة نقاط جديدة من الإسماعيلى فى أزمة اللاعب ابراهيم حسن ، ونص خطاب النجوم للجبلاية على التالى :"

1_بالاشارة الى الى حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS )رقم 2019/6189/6187/A الصادر في 21 فبراير 2020 لصالح نادي النجوم وحكم المحكمة الفدرالية السويسرية الصادر في 1 ديسمبر برفض دعوى البطالن المرفوعة من النادي اإلسماعيلي وقرار لجنة اإلنضباط الصادر بتاريخ 22 فبراير 2021 والخاص بخصم ثالث نقاط من النادي اإلسماعيلي حال عدم تنفيذ الحكم المشار اليو في تاريخ أخصاه 24 مارس 2021 والذي تم رفض طعن اإلسماعيلي عليو من قبل لجنة التظلمات وإعتباره قرار نهائي مستنفذ لكافة سبل الطعن عليو.

وحيث لم يقم النادي اإلسماعيلي بتنفيذ القرار بالإضافة الى نفاذ كافة سبل الطعن ، يتمسك نادي النجوم بنفاذ القرار ، أي خصم ثلاث نقاط من النادي الاسماعيلي وذلك نفاذا للمادة رقم 42 فقرة 3 التي تنص على "تكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وملزمة لكل األطراف المعنية وال يجوز الطعن عليها داخل اإلتحاد".

2 .كما يتمسك نادي النجوم بإستصدار قرار جديد بتشديد العقوبة ما لم يقم النادي الاسماعيلي بتنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS )بموجب المادة 28 من الئحة اإلنضباط التي تنص على "يجوز للجنة في حالة ً تكرار المخالفة خالل ذات الموسم الرياضي تشديد العقوبة بالقدر الذي تراه مناسبا ، ولها أن توقع عقوبات إضافية ً وفقا لالئحة".

3 .يحتفظ نادي النجوم بكافة حقوقو القانونية لحكم لمحكمة الرياضية الدولية )CAS )بكل ما جاء بو ً متضمنا غرامات التأخير وكافة المصروفات كما نص عليها حكم المحكمة الرياضية الدولية )CAS)

وأيدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي فى حال عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الإسماعيلي فى هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.





مستند الاسماعيلى والنجوم

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات، وبعدها انتقل إلى فرق الإسماعيلى فى 2013 قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018، وحاليا أصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز.

تعود الواقعة إلى يوم 13 مارس 2019 بعدما تقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيها على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك من صفوف الإسماعيلى وكان معاراً من النجوم.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى وقت انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

واستند الطويلة فى شكواه إلى العقد المبرم بينه وبين إدارة الإسماعيلى خلال انتقال اللاعب للإسماعيلي، والذى ينص على حصول نجوم المستقبل على 50% من قيمة انتقاله لأى نادٍ.