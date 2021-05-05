الإصابات تضرب صنداونز قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تمسك فريق صنداونز بصدارة الدوري الجنوب أفريقي عقب فوزه الثمين على حساب منافسه ماريتزبورغ يونايتد بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس عشر بمسابقة الدوري الجنوب أفريقي.

فريق صنداونز تقدم عن طريق مدافعه ريكاردو ناسيمينتو من ركلة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يسجل جيفت موتوبا الهدف الثاني للـ"البرازيليون" في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة.

وشهدت مباراة صنداونز إصابة نجم الفريق ثيمبا زواني وخروجه عقب تعرضه للإصابة بالعضلة الخلفية إلى جانب تعرض اللاعب سفيليل مخوليس للإصابة أيضًا.

وأصبح رصيد صنداونز 54 نقطة من 25 مباراة حيث أصبح الفارق مع صاحب المركز الثاني أمازولو ارتفع إلى أربع نقاط، كما يمتلك فريق صنداونز مباراة مؤجلة.

ومن المقرر أن يلعب صنداونز في الجولة المقبلة ضد نظيره تي إس جالاكسي قبل مواجهة الأهلي في القاهرة يوم 15 من الشهر الجاري ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي أسفرت عن مواجهة نارية بين الأهلي وصنداونز للموسم الثالث على التوالي.