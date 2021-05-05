مفاجأة وعودة 3 أوراق.. تعرف على قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التي تستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري غدًا الخميس ضمن الجولة الـ20 من مسابقة دوري we المصري.

وشهدت القائمة ظهور أول للمدافع محمود متولي والذي غاب منذ الموسم الماضي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدور الثاني.

واستعاد الأهلي خدمات الثلاثي العائد من الإصابة أيمن أشرف وبدر بانون ومحمود عبد المنعم "كهربا"، في المقابل غاب المهاجم والتر بواليا بعد مشاركته في لقاء غزل المحلة الأخير والذي انتهى بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

وجاء قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - محمود وحيد - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - ناصر ماهر - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن.

ويسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات مجددًا قبل لقاء القمة والمقرر له أمام الزمالك يوم الإثنين المقبل، حيث كان الفريق الأحمر خسر آخر مباراة ضد غزل المحلة وقبلها التعادل أمام الجونة بنتيجة (1-1).

ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليًا برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر الزمالك، لكن الفريق الأحمر يمتلك مباراتين مؤجلتين.