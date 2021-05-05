الخطيب يدعو مجلس إدارة الأهلي لاجتماع بسبب الأحداث الرياضية الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وجه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، دعوة لمجلس إدارته لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحة الرياضية مؤخرًا.

وذكر النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الأربعاء:"وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الدعوة لمجلس إدارة الأهلي للاجتماع في الثانية ظهرًا بعد غدًا الجمعة؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التي طرأت على الساحة الرياضية مؤخرًا."

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا يوم أمس الثلاثاء طالب عبره اتحاد الكرة بتعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع المباريات المقبلة لفريقه على أن يتحمل الأهلي تكاليف الحكام الأجانب.

وكان عدد من مسؤولي النادي الأهلي، قد أبدوا استيائهم بعد ما وصف بالأخطاء التحكيمية في مباراة الفريق أمام غزل المحلة بالدوري والتي أُقيمت يوم الاثنين الماضي وخسرها الأهلي بهدف دون رد.