فرج عامر: مباراة الزمالك صعبة للغاية.. وتوتر الحكام هو سبب الأخطاء في المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رئيس نادي سموحة، فرج عامر، إن مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك خصمه فريقًا منظماً دفاعياً وهجومياً.

وأشار فرج عامر، خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، إلى أن الزمالك يمتلك لاعبين أيضاً مهارين على المستوى الفردي ولكنه يثق في الوقت ذاته في قدرات لاعبي سموحة في تخطي عقبة الزمالك.

وتطرق رئيس نادي سموحة للحديث عن أداء الحكام في الدوري، قائلاً:"الأخطاء التحكيمية غير مقصودة، ولكن توتر الحكام بسبب الضغوط هو ما يؤدي لهذه الأخطاء، سموحة أتعاقب من الحكام بعد أن تعادل في 6 أو 7 مباريات بسبب الأخطاء التحكيمية غير المقصودة، ولابد ألا يهم الحكام لون التيشيرت".

وأتم فرج عامر تصريحاته بالإشارة إلى وجود تراجع كبير في مستوى الحكام بعدما كانت مصر تمتلك حكاماً على مستوى جيد، معللاً الأمر بقوله:"التراجع يعود لدخول الحكام المباريات وهم يشعرون بتوتر كبير خوفاً من الأخطاء وهناك فرق دمها مُستباحًا مثل سموحة ولكن بدون قصد".

ويلتقي سموحة نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من بدوري دوري WE.