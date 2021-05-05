كارتيرون يريد عودة 3 معارين لصفوف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في نادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استقر على عودة ثلاثة من العناصر التي خرجت على سبيل الإعارة بداية من الموسم المقبل.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي أن كارتيرون استقر على عودة محمد أوناجم والذي تمت إعارته إلى الوداد المغربي، بالإضافة إلى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري.

المصدر ذاته أكد كارتيرون يريد عودة مصطفى فتحي والذي تمت إعارته إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشهدت الفترة الماضية متابعة من جانب كارتيرون لهذه العناصر والتي شهدت إشادة كبيرة بالمستوى الذي يقدموه في الوقت الحالي مع فرقهم.

ومن المقرر أن يواصل المدربم تابعة العناصر المعارة للوقوف على مستوى الجميع قبل الإقدام على أي قرار يخص مستقبلهم.