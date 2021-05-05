الامارات | السماح لجماهير الفرق "المضيفة" فقط بحضور آخر جولتين بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لجماهير الفرق "المضيفة" فقط بحضور آخر جولتين بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم أنه سيتم السماح فقط لجماهير الفرق المضيفة بحضور آخر جولتين بالدوري، في حين سيتم منع جماهير الفرق التي تلعب خارج أرضها من حضور المباريات. وسيتم السماح لعشرة آلاف متفرج حضور المباريات في الجولة الـ37 يومي 18 و19 مايو، وفي الجولة الأخيرة يوم 23 مايو، بشرط أن تمضي الحكومة قدما في خطتها بتخفيف قيود فيروس كورونا يوم 17 مايو الجاري.

ولكن يوجد هناك قرار تم اتخاذه بقصر هذا على جماهير الفرق التي تلعب على أرضها.وذكر بيان للرابطة نشرته وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا):" عقب مشاورات مع الأندية، تم الاتفاق على أن المباريات لن تفتح أمام جماهير الفرق التي تلعب خارج أرضها بسبب التحديات التشغيلية المتفاوتة عبر الدوري، والحاجة إلى تقديم نهج متسق، مع توسعة الفرصة لزيادة عدد حضور جماهير الفريق صاحب الأرض".

وأضاف :"أمن وسلامة المشجعين لها أهمية قصوى. تتمتع الأندية بسجل حافل من حيث توفير بيئة آمنة ضد فيروس كورونا، ولديها خطط تشغيلية جاهزة للترحيب بشكل آمن بالجماهير في ملاعبها". ومن المقرر أن تعلن الحكومة سواء كانت ستخفف من القيود أم لا في موعد أقصاه 10 مايو.

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