شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق تُزين موقعة إياب نصف نهائي «الأبطال» بين تشلسي وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة تشيلسي الإنجليزي الأربعاء، في إطار مُنافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

قد التعادل الإيجابي قد حسم مباراة الفريقان في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدف، لكى ينتزع بطاقة الترشح للمباراة النهائية للمرة السابعة عشرة في تاريخه.

الكثير من الحقائق والعديد من الأرقام يتم تناولها عند الحديث عن هذه المباراة، ولكننا اخترنا لكم أهم 10 حقائق خاصة بالطرفين والمباراة، نستعرضها في التقرير التالي..

الحقيقة الأولى- خسارة ربع النهائي في الإياب أمام بورتو البرتغالي هي الهزيمة الوحيدة لتشيلسي في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات (فاز في 5 وتعادل في مرتين).

الحقيقة الثانية- حافظ تشيلسي على نظافة شباكه 11 مرة في 15 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة توماس توخيل.

الحقيقة الثالثة- لم يخسر تشيلسي في 15 مباراة (فاز 11 وتعادل في 4 مباريات) قبل أن يخسر 5-2 على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون في 3 أبريل والتي كانت أول خسارة له تحت قيادة توخيل.

الحقيقة الرابعة- حافظ إدوارد ميندي على نظافة شباكه 24 مرة في 39 مباراة خاضها مع تشيلسي في جميع المسابقات بما في ذلك 14 مباراة في آخر 20 مباراة له.

الحقيقة الخامسة- تشيلسي لم يخسر في مبارياته الأربع السابقة في المسابقة الأوروبية ضد ريال مدريد، ويسعى للحفاظ على سجله بلا هزيمة أمام الفريق الملكي الليلة.

الحقيقة السادسة- لم يخسر ريال مدريد في 19 مباراة بجميع المسابقات (فاز في 13 وتعادل في ستة) وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات في آخر ستة مباريات، باستثناء التعادل مع تشيلسي. فازوا 2-0 على أرضهم أمام أوساسونا يوم السبت.

الحقيقة السابعة- تلقى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تسعة أهداف فقط في تلك 19 مباراة دون هزيمة، ولم يتلقى أكثر من هدفاً في المباراة.

الحقيقة الثامنة -الخسارة 2-1 على أرضه أمام ليفانتي في 30 يناير الماضي هي الهزيمة الوحيدة لريال مدريد في آخر 24 مباراة في الدوري (فاز 17 وتعادل في ستة مباريات).

الحقيقة التاسعة -كريم بنزيما، الذي سجل هدفين في قادش، لديه 13 هدفًا في آخر 14 مباراة له في الدوري الإسباني و11 هدفًا في آخر 11 مباراة له.

الحقيقة العاشرة- أهداف بنزيما ضد قادش تعني أنه سجل الآن ضد 35 فريقًا مختلفًا من الدوري الإسباني، مما يُعادل الرقم القياسي للأسطورة راؤول جونزاليس مع النادي.