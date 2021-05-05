شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة ريال مدريد.. كيف يجسد «كانتي» عقلية الفوز الجديدة لتشيلسي تحت قيادة توخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي هدفين رائعين سجلهما الفريقان.

أولاً، منح كريستيان بوليسيتش تذكيرًا للجميع بموهبته في الوقت المناسب عندما ألغى دفاع ريال مدريد واختتم تيبو كورتوا قبل أن يفتتح التسجيل.

ثم جاء دور كريم بنزيما، الذي سجل من لا شيء تقريبًا، بعد ركلة حرة مباشرة أرسلها مودريتش إلى منطقة الجزاء ولعبها كاسميرو بالرأس إلى بنزيما الذي استلمها وسددها بطريقة رائعة إلى داخل الشباك.

بالنسبة للمباراة التي تضمنت مثل هذه الأهداف الرائعة، فمن النادر أن يسرق لاعب خط الوسط الأضواء. ومع ذلك، كان هذا بالضبط ما فعله نجولو كانتي نجم وسط البلوز بعد السيطرة على كل شيء في منتصف ملعب المباراة.

يقدم كانتي عرضًا متميزًا في خط الوسط:

يمكن القول إن ريال مدريد يمتلك أفضل خط وسط في العالم. عادة ما يكون ثلاثي خط الوسط المكون من توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش لا مثيل له عندما يلعبون معًا.

ومع ذلك، ظهر كانتي بشكل مّذهل للغاية في مباراة الذهاب. كان لاعب خط الوسط الفرنسي هو القوة الدافعة وراء هجوم تشيلسي وكان في كل مكان تقريبًا.

كانت هذه بطولة أخرى في خط الوسط من نجم ليستر سيتي السابق، وقد حصل بجدارة على جائزة رجل المباراة.

عقلية تشيلسي المتجددة تحت قيادة توخيل:

ربما يكون نجولو كانتي أفضل تجسيد للروح القتالية الجديدة لتشيلسي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

في يناير فقط أعلن فرانك لامبارد أن تشيلسي «ليس مستعدًا للمنافسة». ومع ذلك، فقد تغير الكثير منذ أن تولى توماس توخيل المسؤولية، حيث غير الفريق بالكامل.

نجح التكتيكي الألماني أيضًا في تغيير عقلية اللاعبين، الذين يدخلون الآن في المباريات وهم يشعرون بأنهم مرشحون وليسوا مستضعفين.

وقال توخيل عقب التعادل في الذهاب أمام ريال مدريد: «لعبنا شوطًا أول قويًا للغاية، كان ينبغي أن نفوز في الشوط الأول«. لسوء الحظ، كنا غير محظوظين بعض الشيء وافتقرنا إلى رباطة الجأش والدقة في اتخاذ القرار في منطقة الخصم، لكننا كنا أقوياء للغاية في الشوط الأول. لسوء الحظ، استقبلنا هدفًا من ركلة ثابتة».

لقد تحسن تشيلسي بشكل أفضل منذ وصول توماس توخيل، وعقليتهم المتجددة لا يمكن إلا أن تأخذهم إلى مستويات أعلى.

قبل المباراة، كانت هناك مقارنات بين كانتي وكاسيميرو في تغطية شبكة «بي تي سبورت البريطانية، وبينما يشغل اللاعبان أدوارًا مختلفة جدًا في فريقهما، لم يمنع ذلك أسطورة كرة القدم الإنجليزية ومانشستر يونايتد ريو فرديناند وجو كول نجم تشيلسي السابق من اختيار الفرنسي على نظيره المدريدي.

قال جو كول: «كانتي، في أي فريق، إنه الأفضل في ما يفعله ويمكنك بناء فريق حوله. إنه مثل وجود شخصين في مركزه».

وافق ريو فرديناند، قائلاً: «أعتقد أنني سآخذ كانتي، فهو يغطي الملعب الكامل بشكل لا مثيل له، ويستعيد الكرة ببراعة كبيرة».

حصل كانتي على جائزة رجل المباراة لأدائه في مدريد، وهي لحظة صمت أخرى لكل من تجرأ على الشك فيه في أي مرحلة خلال السنوات القليلة الماضية. لكن كانتي لن يهتم بالجائزة لأنه يستعد لمباراة كبيرة أخرى في مباراة الإياب الليلة.