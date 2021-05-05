شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البنك الأهلي: مواجهة الإسماعيلي تمثل 6 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أمير عزمي مجاهد، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، بالمستوى الذي ظهر به الفريق أمام الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستعاد البنك الأهلي نغمة الانتصارات الغائبة بالفوز على مضيفه الإنتاج الحربي، بنتيجة (3-1)، في افتتاح منافسات الجولة 20 للدوري.

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات إذاعية: «الفوز على الإنتاج الحربي بـ6 نقاط، خاصة أنه يتنافس معنا في مؤخرة جدول الدوري».

وأردف المدرب العام لفريق البنك الأهلي: «قدمنا أمامه مباراة رائعة أمام الإنتاج الحربي، وذلك بفضل ثبات التشكيل حيث ساهم ذلك في تحسن الأداء».

وزاد: «مواجهة الإسماعيلي القادمة بـ6 نقاط في ظل تواجده معنا في المراكز الأخيرة، ونسعى لتحقيق الفوز عليه من أجل مواصلة التقدم في جدول الدوري والابتعاد عن منطقة الخطر».

وتابع أمير عزمي مجاهد: «أرى أن مسابقة الدوري هذا الموسم هي الأصعب في ظل تلاحم المباريات، ولكن الفريق الذي سيمتلك دكة بدلاء قوية سيكون هو الأوفر حظا».

وأتم: «فادي فريد يقدم مستويات فنية مميزة، وسيكون له شأن كبير لصغر سنه وقدرته على اللعب في مركز رأس الحربة والجناح وامتلاكه القوة والسرعة، وأتوقع أن يكون إضافة قوية للمنتخب في أولمبياد طوكيو».