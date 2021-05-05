شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط الجديدة لعودة الجماهير في الدورى الانجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، اليوم الأربعاء، السماح للجماهير بحضور مباريات الجولتين الأخيرتين من الموسم الجاري.

وقالت الرابطة، في بيان رسمي: «نؤكد أن آخر جولتين من موسم (2020/2021)، سيقتصر فيهما الحضور على مشجعي صاحب الملعب، وسيكون ذلك مرهونًا بتخفيف الحكومة لقيود الإغلاق في المملكة المتحدة.

وأضافت: «من المتوقع أن يتمكن المشجعون من العودة إلى الملاعب، اعتبارًا من 17 مايو بأعداد مخفضة، في انتظار قرار الحكومة النهائي بشأن شروط تخفيف الإغلاق، والذي سيتم إعلانه في موعد أقصاه 10 مايو.

وتابعت: أعيدت جدولة مباريات الدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي، لإتاحة فرصة لكل فريق لاستضافة مباراة واحدة على أرضه مع الجماهير، قبل نهاية الموسم.

وواصلت الرابطة: «ستقام مباريات الجولة الـ37 يومي 18 و19 مايو، على تبدأ الجولة الأخيرة في توقيت واحد، يوم الأحد 23 مايو، كما هو مخطط من قبل.

واستكملت «بعد التشاور مع الأندية، تم الاتفاق على أن المباريات لن تكون مفتوحة لمشجعي الفريق الضيف، لتعظيم فرصة حضور جماهير صاحب الملعب.

وختمت: «سلامة وأمن الجماهير لهما أهمية قصوى، وتمثل هذه القرارات خطوة رئيسية نحو عودة المشجعين بشكل كامل للملاعب، بما في ذلك جماهير الفريق الضيف، وذلك في بداية موسم (2021/2022).