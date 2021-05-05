شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد : الأهلي كان يستحق ضربة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة أن فريقه تعرض للظلم تحكيميا خلال مباراة الأهلي في إطار الجولة الـ ١٩ من بطولة الدوري المصري.

وأضاف في تصريحات إذاعية أن الحكم تحامل على غزل المحلة أمام الأهلي لكون شعبية المارد الأحمر تصنع ضغوطا كبرى على الحكم لمعرفته بإمكانه استبعاده من إدارة مباريات الأهلي مرة أخرى.

وأضاف أنه تخوف كثيرا خلال الكرة الأخيرة في المباراة عندما ذهب الحكم لمشاهدتها عبر تقنية الفيديو.

وتابع أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لفريقه بالإضافة للمسة يد ياسر ابراهيم خلال الشوط الأول للمباراة.

وعن حقيقة أحقية الأهلي في حصول محمد هاني على ركلة جزاء فأكد أن الكرة كانت من الممكن أن تحتسب ركلة جزاء.