شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو: بنزيما لا يُقارن بأي مهاجم في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي أُعلن بطلا للدوري الإيطالي مع فريقه إنتر ميلان، أن أفضل مهاجم في العالم هو لاعب ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

وقال البلجيكي الدولي، خلال مقابلة بثتها شبكة (RTBF) البلجيكية، ردا على سؤال حول من يعتبره أفضل مهاجم في العالم الآن «كريم بنزيما، لا توجد مقارنة''.

وتطرق لوكاكو (27 عاما)، الذي سجل 27 هدفا في 42 مباراة هذا الموسم، إلى مواطنيه البلجيكيين في صفوف ريال مدريد، الحارس تيبو كورتوا والمهاجم إيدين هازارد، اللذين سيواجهان تشيلسي، الليلة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال إنه سيبعث لهما رسالة قبل المباراة.

وعن هازارد، قال لوكاكو إنه «في حالة ذهنية جيدة».

واختتم تصريحاته بقوله: «سيلعب مرة أخرى (أمام تشيلسي)، وآمل أن يتمكن في نهاية الموسم من الفوز بالدوري ودوري الأبطال.. يمكننا الاستفادة من خدماته بنسبة 100% في كأس الأمم الأوروبية؛ بنسبة 100% إيدين سيكون رائعا.