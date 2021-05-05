شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يشارك في تشييع جثمان محمود باجنيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حرصوا على المشاركة في تشييع جثمان الدكتور محمود باجنيد، أمين صندوق النادى الأسبق، إلى مثواه الأخير بعدما وافته المنية اليوم. وكان مجلس النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نعى الفقيد على الحسابات الرسمية للنادي جاء فيه: «الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى؛ الدكتور محمود باجنيد أمين صندوق النادى الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون