شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطمئن على البدلاء فى ودية الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على إقامة مواجهة ودية أمام الكهرباء،غدا الخميس، ضمن تحضيرات الدراويش لتجهيز بدلاء الفريق الذين لم يشاركوا في لقاء الجونة المقرر مساء البيوم في الأسبوع الــ20 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويستهدف إيهاب جلال المدير الفنى للاطمئنان على البدلاء وتجهيزهم للفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات مهمة حيث يلعب الاثنين المقبل مع البنك الأهلى ضمن الجولة الحادية والعشرون للدورى الممتاز، كما يعقد جلال جلسة مع اللاعبين اليوم لشرح خطة المرحلة المقبلة وسلبيات وإيجابيات مباراة الجونة، كما يتسلم المدير الفنى تقرير من الجهاز الطبى يتضمن أخر تطورات حالة المصابين بالفريق .

من جانبه قال حمد إبراهيم، المدرب العام للاسماعيلى، إن الفريق سيتأثر بدون شك بغياب الدوليين باعتبارهم من العناصر الأساسية ضمن صفوف الفريق.

وأضاف مدرب الدراويش،حينما يكون الأمر في صالح المنتخب فنحن لا نمانع على الإطلاق من اللعب بدون الدوليين، واللعب بدون الدوليين سيؤثر بدون أدنى شك على معظم الأندية وعلى قوة المسابقة خلال تلك الفترة.