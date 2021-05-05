شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراة بيراميدز وأنيميا بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز وأنيميا النيجيري في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة وفقا للخطاب في السادسة من مساء يوم الأحد الموافق ١٦ مايو الحالي على استاد الدفاع الجوي. ويدير المباراة طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة الحكم، فيكتور جوميز ويعاونه المساعد الأول زاكيلي سويزا، وألسينكوسي نودجيني المساعد الثاني، والحكم الرابع ثاندو نزاندينكا. ويراقب اللقاء جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام عصام شرف الدين من ليبيا، والمنسق العام كيلي أثانثي من رواندا، والمنسق الأمني ندوا كريستين زي من نيجيريا، والمنسق الإعلامي الزميلة إيناس مظهر من مصر.