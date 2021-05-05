مصدر لمصراوي: اللعب أثناء الأولمبياد حل جديد لإنقاذ الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر في اتحاد الكرة عن وجود اقتراح جديد لحل إشكالية مستقبل موسم الدوري الممتاز وهو أن يتم لعب الدوري أثناء الأولمبياد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن الأسبوع الماضي عن جدول المباريات المتبقية في بطولة دوري WE المصري والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقال مصدر باتحاد الكرة من خلال تصريحات لمصراوي إنه هناك حل من جانب اتحاد الكرة في محاولة لانقاذ الموسم وهو أن يتم لعب المباريات أثناء الأولمبياد.

ويتأهب المنتخب المصري الأولمبي للمشاركة في اولمبياد طوكيو يوليو المقبل وسيسبقها معسكر تحضيري.

وأضاف المصدر بالتأكيد على أنه إذا وافقت الفرق على خوض بطولة الدوري أثناء الأولمبياد بدون العناصر الأولمبية فإنه سيكون هناك مساحة لإنهاء الدوري مبكرًا بمدة قد تصل إلى الشهر.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد خاطب الاتحادات المحلية بضرورة تسمية الأندية التي ستشارك في النسخة المقبلة من بطولات الأندية بنهاية يونيو الجاري.

وقال المصدر إنه سيتم التحدث مع الكاف لمنح مصر استثناء في هذا الأمر كما حدث في السنوات الماضية.