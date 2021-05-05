الكشف عن موعد وطاقم حكام بيراميدز وأنيمبا بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز أن الفريق سيواجه نظيره النيجيري انيمبا يوم 16 من الشهر الجاري ضمن ذهاب الدور ربع نهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت قرعة كأس الكونفدرالية قد أوقعت بيراميدز في طريق الفريق النيجيري.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي في نادي بيراميدز فإن سيواجه الفريق النيجيري يوم 16 مايو على ملعب الدفاع الجوي معقل الفريق.

وسيدير المباراة طاقم حكام من جنوب أفريقيا بقيادة فيكتور جوميز ويعاونه المساعد الأول زاكيلي سويزا، وألسينكوسي نودجيني المساعد الثاني، والحكم الرابع ثاندو نزاندينكا.

وتم تعيين جمال سالم من ليبيا كمراقب للمباراة فيما سيكون عصام شرف الدين مراقب للحكام من ليبيا والمنسق العام كيلي أثانثي من رواندا، والمنسق الأمني ندوا كريستين زي من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيناس مظهر.