"مسمار نخاعي" يقلص فترة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أشرف نهاد محرم استشاري جراحة العظام، تطورات إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، بعدما خضع لجراحة ناجحة في الساعد الأيسر عقب التعرض لكسر خلال مباراة المنتخب الوطني الأول أمام كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا التي أقيمت يوم 25 مارس.

وأكد نهاد في تصريحات صحفية أن اللاعب خضع لجراحة ناجحة استلزمت تركيب شرائح، وكان من المفترض أن يغيب لفترة من 3 إلى 6 أشهر، إلا أنهم لجأوا إلى طريقة جديدة بتركيب مسمار نخاعي ساهم في سرعة التئام الكسر.

وأشاد الطبيب المعالج لحمدي فتحي، بالروح العالية للاعب والتزامه بالبرنامج الموضوع له، مؤكدا أن يؤدي المطلوب منه تماما، وبعد أيام من العملية الجراحية خاض تدريبات تأهيلية وتدريبات الكرة بدون التحامات، بعد ارتداء "جبيرة طبية"، وهو ما جعل حالته مبشرة للغاية بعد الأشعة الأخيرة التي خضع لها.

واختتم نهاد حديثه بالإشارة إلى أن حمدي فتحي سيخضع لأشعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل لحسم موعد عودته للمشاركة في المباريات دون أي قلق عليه.