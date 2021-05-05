وفاة لاعب المصري السابق مدحت فقوسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي المصري البورسعيدي وفاة لاعب الفريق السابق ورمز النادي مدحت فقوسة بعد صراع مع المرض.

ونشر النادي المصري بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيه: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة رمزه التاريخي الكابتن مدحت فقوسة – المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر العسكري الحاصل على بطولة العالم بالمغرب عام 1993- والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض."

وأضاف: "والنادي المصري إذ ينعى فقيده الراحل الكابتن مدحت فقوسة، فإنه يتوجه بخالص العزاء لجماهير النادي المصري العظيمة ولأسرة الفقيد الراحل وكافة عشاقه ومحبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،وانا لله وانا اليه راجعون."