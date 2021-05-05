شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أشرف حكيمى يكشف تفاصيل عرض بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال المغربى أشرف حكيمي، لاعب إنترميلان، عن اهتمام بايرن ميونيخ للحصول على خدمات صاحب الـ22 سنة، مُعتبراً أن المغربي المتوج حديثاً بدوري الدرجة الأولى الإيطالي أفضل ظهير أيمن على الصعيد العالمي.

وقال كامانو في تصريح نقله موقع «سيمبري إنتر»: اهتمام بايرن ميونيخ بحكيمي؟ إنه أمر لم يفاجئني، إنه واحد من أفضل الأندية وأكبرها في العالم، لذلك من الطبيعي أن يسعى خلف اللاعب الأحسن في مركزه«.

«وحكيمي أفضل لاعب في العالم ضمن مركزه»، يُتابع ممثل نجم بوروسيا دورتموند السابق، الذي اشتغل على صفقة انتقال حكيمي إلى الإنتر بقيمة مالية بلغت 40 مليون يورو قادما من ريال مدريد.

وكانت وسائل إعلام أوروبية قد أشارت إلى أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا يتطلع إلى الظفر بتوقيع الدولي المغربي، بإيعاز من مدربه القادم جوليان ناغلسمان، الذي يعمل على إعادة هيكلة الفريق في عدة مراكز تأهباً للموسم المقبل.

يُذكر أن القيمة التسويقية لحكيمي في بورصة اللاعبين تصل إلى 50 مليون يورو حسب موقع «ترانسفير ماركت»، وتبدو إمكانية تفريط الإنتر في خدماته مُستبعدة حسب الكثيرين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه المغربي في منظومة المدرب أنطونيو كونتي.

كشف أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال المغربى أشرف حكيمي، لاعب إنترميلان، عن اهتمام بايرن ميونيخ للحصول على خدمات صاحب الـ22 سنة، مُعتبراً أن المغربي المتوج حديثاً بدوري الدرجة الأولى الإيطالي أفضل ظهير أيمن على الصعيد العالمي.

وقال كامانو في تصريح نقله موقع «سيمبري إنتر»: اهتمام بايرن ميونيخ بحكيمي؟ إنه أمر لم يفاجئني، إنه واحد من أفضل الأندية وأكبرها في العالم، لذلك من الطبيعي أن يسعى خلف اللاعب الأحسن في مركزه«.

«وحكيمي أفضل لاعب في العالم ضمن مركزه»، يُتابع ممثل نجم بوروسيا دورتموند السابق، الذي اشتغل على صفقة انتقال حكيمي إلى الإنتر بقيمة مالية بلغت 40 مليون يورو قادما من ريال مدريد.

وكانت وسائل إعلام أوروبية قد أشارت إلى أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا يتطلع إلى الظفر بتوقيع الدولي المغربي، بإيعاز من مدربه القادم جوليان ناغلسمان، الذي يعمل على إعادة هيكلة الفريق في عدة مراكز تأهباً للموسم المقبل.

يُذكر أن القيمة التسويقية لحكيمي في بورصة اللاعبين تصل إلى 50 مليون يورو حسب موقع «ترانسفير ماركت»، وتبدو إمكانية تفريط الإنتر في خدماته مُستبعدة حسب الكثيرين، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه المغربي في منظومة المدرب أنطونيو كونتي.