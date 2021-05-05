شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي الكابتن مدحت فقوسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بمزيد من الحزن والأسى الكابتن مدحت فقوسة المدرب الوطني وأحد نجوم بورسعيد الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة حافلة بالعطاء لكرة القدم لاعبا ومدربا.

كما يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بخالص التعازي لجماهير الكرة ببورسعيد ولمجلس إدارة النادي المصري وأعضائه وجماهيره داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».