شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: الأموال ليست سبب تأهلنا للنهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن اتهام البعض للنادي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فقط بفضل الأموال التي أنفقها في الأعوام الأخيرة.

وتأهل السيتي إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الثلاثاء، بمجموع المباراتين (4-1).

وقال جوارديولا في هذا الشأن بحسب ما نقل موقع «سكاي سبورتس»: «بالطبع استثمرنا الأموال في العقد الأخير منذ أن تولى الشيخ منصور النادي، ولكن الأمر لا يتعلق بذلك.

وأضاف: «إذا أردتم التفكير أن ذلك تحقق فقط بسبب المال، حسنًا، ولكن هناك الكثير من الأمور المذهلة وراء الكوليس والكثير من الأشخاص الذين يعملون ويدعمون استراتيجية واضحة».

وتابع: «ما قمنا به في آخر 4 أعوام كان مذهلًا بالنظر إلى البريميرليج وكأس الرابطة وباقي الكؤوس والبطولات التي شاركنا بها.

وواصل: «الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هو أمر صعب للغاية، هي أصعب مسابقة ولكن نجحنا في ذلك، حظينا بموسم مذهل في دوري الأبطال، والآن نستحق التواجد في النهائي».

وتطرق جوارديولا إلى غياب الجماهير قائلًا: الأمر غريب للغاية أن تلعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب فارغ، كان الإنجاز يتطلب تواجد جماهيرنا، ولسوء الحظ هذا ما حدث.

واستكمل: «النادي ينتمي للجماهير، نحن هنا لفترة من الزمن التي نعيشها، ولكن الجماهير تبقى، ولكن أبلينا البلاء الحسن وأنا على ثقة بأنهم فخورون بنا، وفي الموسم القادم ستفتح الأبواب وسيأتوا لدعم هؤلاء اللاعبين».

وأتم: «من الرائع الوصول للنهائي، ولكن الأمر ليس ذاته بدون الجماهير، نفتقدهم ولكن هذا هو الوضع».