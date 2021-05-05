شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يشيد بمشاركة حكمات الإمارات في إدارة المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاتحادان الدولي «الفيفا» والآسيوي لكرة القدم، بجهود اتحاد الإمارات الخاصة بتطوير قطاع التحكيم بشكل عام، وحكام كرة القدم النسائية بشكل خاص.

جاء ذلك بعدما تم منح الفرصة للحكمات خلود الزعابي، حكم ساحة دولي، وأمل جمال، مساعد دولي، ونجاة البلوشي، حكم ساحة، وآلاء بسام، حكم مساعد، للمشاركة ضمن أطقم تحكيمية، أدارت عددا من مباريات دوري الدرجة الأولى، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاما، ودوري كرة الصالات.

وأشادت كاري سيتست، مسؤولة الحكمات في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، في رسالتها لاتحاد كرة القدم، وإدارة الحكام بهذه الخطوة الإيجابية، ومنح الفرصة أمام العنصر النسائي للمشاركة في إدارة مسابقات الرجال.

وأكدت أن هذا هو الأمر الذي يشجع عليه الاتحاد الدولي، الاتحادات الوطنية الأعضاء، مشددة على حرص لجنة الحكام بـ«الفيفا»، على تقديم كل الدعم لاتحاد الإمارات، في تنفيذ مبادراته الخاصة بتطوير قطاع التحكيم.

وأوضحت أن برنامج التحكيم الإماراتي يعد من البرامج المميزة، ويعتمد على الجانب الأكاديمي المتقدم، بما يضمن وجود حكام وحكمات مؤهلين من كافة النواحي لإدارة مختلف المسابقات الكروية.

ومن جهته، أعرب شمسول مادين، مدير إدارة الحكام بالاتحاد الآسيوي، عن سعادته بخطوات اتحاد الإمارات، مشيرا إلى أن الاتحاد الإماراتي من الاتحادات المميزة في قارة آسيا، في مسألة تأهيل الحكام والحكمات.