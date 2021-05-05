أبرزها موقعة تشيلسي وريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم، الأربعاء، عدداً من المباريات الهامة في مختلف الدوريات سواء المحلية أو الأوروبية، وذلك ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.
ونتسعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
الإسماعيلي ضد الجونة
التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.
أسوان ضد المصري البورسعيدي
التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.
سيراميكا ضد المقاولون العرب
التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.
مصر المقاصة ضد طلائع الجيش
التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.
تشيلسي ضد ريال مدريد
الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
الدوري السعودي
النصر ضد الفيصلى
التاسعة إلا ثلث مساء – على قناة KSA Sports 1 HD.