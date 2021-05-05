أبرزها موقعة تشيلسي وريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الأربعاء، عدداً من المباريات الهامة في مختلف الدوريات سواء المحلية أو الأوروبية، وذلك ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ونتسعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الجونة

التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.

أسوان ضد المصري البورسعيدي

التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.

سيراميكا ضد المقاولون العرب

التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.

مصر المقاصة ضد طلائع الجيش

التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي ضد ريال مدريد

الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري السعودي

النصر ضد الفيصلى

التاسعة إلا ثلث مساء – على قناة KSA Sports 1 HD.