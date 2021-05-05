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أبرزها موقعة تشيلسي وريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم، الأربعاء، عدداً من المباريات الهامة في مختلف الدوريات سواء المحلية أو الأوروبية، وذلك ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ونتسعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الإسماعيلي ضد الجونة

التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.

أسوان ضد المصري البورسعيدي

التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.

سيراميكا ضد المقاولون العرب

التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.

مصر المقاصة ضد طلائع الجيش

التاسعة والنصف مساء - على قناة ON Time Sports.

ضد

الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري السعودي

النصر ضد الفيصلى

التاسعة إلا ثلث مساء – على قناة KSA Sports 1 HD.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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